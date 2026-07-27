Молодую туристку нашли мертвой на дне бассейна после вечеринки
Тело туристки из Уганды нашли на дне бассейна роскошной виллы после вечеринки на Пхукете. Об этом сообщает издание Khaosod English.
Трагедия произошла 23 июля в районе Камала. Речь идет о 22-летней Клэр Набиманье, которую обнаружили плавающей лицом вниз.
Индиец, позвонивший в полицию, признался, что прилетел на отдых и познакомился с девушкой в развлекательном заведении на улице Бангла Роуд. Они выпили алкоголь, после чего отправились на виллу. Около четырех часов утра они решили искупаться в бассейне глубиной около двух метров с наклонным дном.
Мужчина рассказал, что его спутница плохо плавала. Когда она начала уходить под воду, новый знакомый попытался ее спасти, но безуспешно. После этого он вылез из бассейна и вызвал помощь. Полиция не выявила на вилле следов борьбы или взлома. Индийца задержали для допроса и обязали пройти тест на наркотики.
Тело жертвы отправили на вскрытие. Полиция сотрудничает с посольством Уганды для уведомления семьи девушки и организации репатриации останков.
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