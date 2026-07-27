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Молодую туристку нашли мертвой на дне бассейна после вечеринки

22-летнюю туристку из Уганды нашли мертвой в бассейне на Пхукете
Фото: iStock/Thomas Bullock

Тело туристки из Уганды нашли на дне бассейна роскошной виллы после вечеринки на Пхукете. Об этом сообщает издание Khaosod English.



Трагедия произошла 23 июля в районе Камала. Речь идет о 22-летней Клэр Набиманье, которую обнаружили плавающей лицом вниз.

Индиец, позвонивший в полицию, признался, что прилетел на отдых и познакомился с девушкой в развлекательном заведении на улице Бангла Роуд. Они выпили алкоголь, после чего отправились на виллу. Около четырех часов утра они решили искупаться в бассейне глубиной около двух метров с наклонным дном.

Мужчина рассказал, что его спутница плохо плавала. Когда она начала уходить под воду, новый знакомый попытался ее спасти, но безуспешно. После этого он вылез из бассейна и вызвал помощь. Полиция не выявила на вилле следов борьбы или взлома. Индийца задержали для допроса и обязали пройти тест на наркотики.

Тело жертвы отправили на вскрытие. Полиция сотрудничает с посольством Уганды для уведомления семьи девушки и организации репатриации останков.

Лидия Пономарева

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