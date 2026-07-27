Молодую туристку нашли мертвой на дне бассейна после вечеринки

27 июля 2026, 08:18

22-летнюю туристку из Уганды нашли мертвой в бассейне на Пхукете

Фото: iStock/Thomas Bullock

Тело туристки из Уганды нашли на дне бассейна роскошной виллы после вечеринки на Пхукете. Об этом сообщает издание Khaosod English.