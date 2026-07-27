Таллин предложил застрявшим на КПП эстонцам воздержаться от поездок в РФ
Поток людей, стремящихся попасть в Россию через Нарву, существенно превосходит возможности эстонского контрольно‑пропускного пункта. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил временно поверенный в делах в Таллине Камран Абилов.
Он отметил, что ежедневно число желающих пересечь границу в районе Нарвы значительно превышает пропускную способность КПП. Люди вынуждены стоять в многочасовых очередях, не имея доступа к базовым удобствам, и нередко выражают недовольство сложившейся ситуацией. В ответ на критику власти в Таллине советуют воздержаться от поездок в Россию.
С 15 июня режим работы погранпункта «Нарва‑1» изменился. Если раньше он был открыт с 7:00 до 23:00, то теперь закрывается на четыре часа раньше. В эстонском департаменте полиции и погранохраны пояснили, что такая мера призвана помочь «перераспределить нагрузку» на сотрудников пограничной службы.
Из‑за сокращения времени работы пункта пропуска люди, желающие въехать в Россию, порой вынуждены оставаться в очереди на протяжении суток. При этом у них нет возможности уйти на ночлег.
Читайте также: