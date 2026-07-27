Таллин предложил застрявшим на КПП эстонцам воздержаться от поездок в РФ

27 июля 2026, 06:20

Эстонцы не могут попасть в Россию из-за ограничений на КПП «Нарва-1»

Фото: iStock/Aleksei Andreev

Поток людей, стремящихся попасть в Россию через Нарву, существенно превосходит возможности эстонского контрольно‑пропускного пункта. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил временно поверенный в делах в Таллине Камран Абилов.