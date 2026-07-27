Труп мужчины обнаружили на пляже в Приморье
В Приморском крае на пляже бухты Илистая, которая расположена неподалёку от города Большой Камень, нашли тело мужчины. По данным пресс‑службы СУ СКР по Приморскому краю, погибшему было 38 лет.
Как уточнили в ведомстве, тело без видимых травм обнаружили вечером 25 июля на территории базы отдыха. По предварительным данным, причиной гибели стало утопление — мужчина мог захлебнуться во время купания. Сейчас следственные органы СК России по Приморскому краю проводят служебную проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
Ранее страшная авария унесла жизнь человека в Хабаровском крае. Водитель грузовика не справился с управлением и врезался в теплотрассу, в результате чего поток горячей воды хлынул прямо в кабину транспортного средства.
Читайте также: