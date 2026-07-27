Женщина погибла в аварии с тремя автомобилями в Амурской области

27 июля 2026, 06:05

Фото: iStock/Anton Novikov

В Благовещенском округе произошло ДТП, в результате которого один из автомобилей получил серьёзные повреждения, а пассажирка погибла. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.