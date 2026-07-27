Женщина погибла в аварии с тремя автомобилями в Амурской области
В Благовещенском округе произошло ДТП, в результате которого один из автомобилей получил серьёзные повреждения, а пассажирка погибла. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по региону.
По данным ведомства, участниками аварии стали три автомобиля. Toyota Mark II задела Toyota Vitz, после чего выехала на встречную полосу и врезалась в Subaru Forester.
Трагическим итогом аварии стала гибель пассажирки первого авто. Удар был настолько сильным, что женщину вместе с креслом отбросило в заднюю часть салона. Водитель Toyota Vitz получил тяжёлые травмы, его экстренно госпитализировали.
Автомобиль Subaru Forester в результате столкновения врезался в дорожное ограждение. Находившиеся в нём люди не пострадали, вероятно, из-за сработавших подушек безопасности. В общей сложности в трёх транспортных средствах находилось семь человек.
Из-за сильной деформации кузова спасателям пришлось извлекать тело погибшей. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.
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