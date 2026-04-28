Ссылка из домового чата стоила 70 миллионов: в Подмосковье поймали курьеров аферистов

28 апреля 2026, 08:14

В Подмосковье задержали курьеров мошенников, похитивших 70 миллионов рублей

Начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова сообщила о задержании троих курьеров, причастных к хищению 70 миллионов рублей у пенсионерки в Мытищах. Об этом пишет РИА Новости.