Ссылка из домового чата стоила 70 миллионов: в Подмосковье поймали курьеров аферистов

Фото: iStock/Hartmut Kosig

Начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова сообщила о задержании троих курьеров, причастных к хищению 70 миллионов рублей у пенсионерки в Мытищах. Об этом пишет РИА Новости.



Сначала женщине пришло сообщение в мессенджере якобы из «домового чата». Автор письма предложил проверить счетчики и прислал ссылку. После перехода пенсионерке позвонил неизвестный. Собеседник назвался сотрудником «Казначейства» и заявил, что суммы свыше 100 тысяч рублей нужно декларировать.

Под его диктовку потерпевшая отдала первой посыльной 5 миллионов рублей у своего дома. Затем аферисты убедили ее снять сбережения со счетов и вручить еще 35 миллионов другому курьеру. Спустя несколько дней она передала еще 30 миллионов пожилой сообщнице.

Лишь потом женщина поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. Следователь возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество».

Дарья Осипова

