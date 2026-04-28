Пациенты реабилитационного центра под Екатеринбургом заявили о жестоком обращении

28 апреля 2026, 08:43

Несколько человек сбежали из реабилитационного центра под Екатеринбургом

Фото: iStock/Chalabala

Несколько человек сбежали из реабилитационного центра «Верный Шаг» в селе Горный Щит под Екатеринбургом. Директор учреждения Стегнеев Александр не стал обсуждать обстановку внутри и назвал рассказы об избиениях враньём. Об этом информирует Telegram-канал Ural Mash.