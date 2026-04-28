Пациенты реабилитационного центра под Екатеринбургом заявили о жестоком обращении
Несколько человек сбежали из реабилитационного центра «Верный Шаг» в селе Горный Щит под Екатеринбургом. Директор учреждения Стегнеев Александр не стал обсуждать обстановку внутри и назвал рассказы об избиениях враньём. Об этом информирует Telegram-канал Ural Mash.
Центр принимает людей с алко- и наркозависимостью. Бывшие пациенты утверждают, что за 50 тысяч рублей в месяц там применяют жёсткие методы. По их словам, людей избивают и заматывают скотчем. Собеседники канала перечислили наказания, о них, по их версии, знают многие постояльцы. Среди них — тысяча приседаний, «день столба» с многочасовым стоянием лицом к стене и «виноградный день» с несколькими слоями одежды в жару и хождением на корточках.
Если человеку становилось плохо, персонал, как утверждают экс-пациенты, не вызывал скорую помощь. Родным разрешали звонить раз в месяц и только по заранее согласованному тексту. После жалобы сотрудники могли оборвать разговор и избить человека. Стегнеев заявил, что не может говорить о происходящем внутри центра. На вопрос о сбежавших он прямо не ответил.
