Момент крушения самолета Superjet попал на видео

Фото: iStock/Freer Law
Момент крушения самолета Superjet 100 в Подмосковье попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Shot.
На ролике запечатлено, как самолет на большой скорости падает на землю и взрывается. Затем в небо поднимается столб черного дыма.
Лайнер Superjet 100 разбился в Коломенском районе Московской области днем в пятницу, 12 июля. Построенный в 2014 году самолет упал в лесном массиве при перелете из Луховиц во Внуково. За три часа до крушения лайнер проходил техническое обслуживание.
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Александр Климов