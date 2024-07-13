Росавиация сообщила о плановом полете рухнувшего SSJ 100

Фото: iStock/Vadim Serebrenikov
Глава Росавиации Дмитрий Ядров высказался о падении самолета Superjet 100 в Подмосковье, передает телеканал «Россия 24».
По словам чиновника, пассажирский самолет летел в соответствии с принятым планом полета.
Ранее заместитель руководителя Росавиации Андрей Добряков раскрыл, что разбившийся самолет летел без разрешения. Он подчеркнул, что самолет вылетел не из гражданского аэропорта, а с Луховицкого аэродрома, где находится база Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Superjet 100 разбился в Коломенском районе Московской области днем в пятницу, 12 июля. Построенный в 2014 году самолет упал в лесном массиве при перелете из Луховиц во Внуково. За три часа до крушения лайнер проходил техническое обслуживание.
Читайте также:
Росавиация: черные ящики разбившегося в Подмосковье SSJ были обнаружены
Разбившийся в Подмосковье самолет был 2014 года производства
Правоохранители проверяют ремонтный завод, в котором чинили упавший в Подмосковье самолет
Ранее заместитель руководителя Росавиации Андрей Добряков раскрыл, что разбившийся самолет летел без разрешения. Он подчеркнул, что самолет вылетел не из гражданского аэропорта, а с Луховицкого аэродрома, где находится база Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Superjet 100 разбился в Коломенском районе Московской области днем в пятницу, 12 июля. Построенный в 2014 году самолет упал в лесном массиве при перелете из Луховиц во Внуково. За три часа до крушения лайнер проходил техническое обслуживание.
Читайте также:
Росавиация: черные ящики разбившегося в Подмосковье SSJ были обнаружены
Разбившийся в Подмосковье самолет был 2014 года производства
Правоохранители проверяют ремонтный завод, в котором чинили упавший в Подмосковье самолет
Александр Климов