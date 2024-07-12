Росавиация: черные ящики разбившегося в Подмосковье SSJ были обнаружены

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Черные ящики потерпевшего крушение в Подмосковье самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) обнаружены, сообщил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров телеканалу «Россия 1».
«В ходе проведения поисково-спасательной операции были найдены черные ящики, так называемые бортовые самописцы», – отметил он.
Ранее сообщалось, что в пятницу днём в лесу под Коломной потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту которого находились три члена экипажа. По предварительным данным, они погибли.
До этого сообщалось, что причиной падения самолета мог стать одновременный отказ двух двигателей. Это основная версия крушения самолета на данный момент.
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Александр Климов