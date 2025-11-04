Два человека пострадали в ДТП с трамваем и полицейской машиной в Петербурге
ДТП произошло у станции метро «Площадь Мужества» в Петербурге. Кадры с места происшествия опубликовал Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
На записи видно, как водитель BMW желтого цвета, двигаясь с превышением допустимой скорости, предпринял попытку обойти автобус. В результате потери контроля над транспортным средством произошло столкновение с патрульным автомобилем, двигавшимся навстречу. После первого контакта автомобиль оказался на пути следования трамвая, который нанес второй удар.
На месте происшествия развернута работа оперативных служб и правоохранительных органов. По предварительной информации, в результате аварии пострадали оба водителя. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.
