Достижения.рф

Стрельба на западе Москвы: подробности

Стрельба произошла в районе Раменки в Москве
Фото: istockphoto/blinow61

В одном из московских дворов произошла стрельба. Об этом сообщает Telegram‑канал «Осторожно, новости».



Инцидент зафиксировали в западной части города, во дворе на Винницкой улице, в районе Раменки.

По предварительной информации, конфликт возник между водителем Mercedes и неизвестным. В результате один человек получил ранение, его доставили в больницу на скорой. Второго участника происшествия, по предварительным данным, разыскивают правоохранительные органы. Причины случившегося пока не установили.

Сегодня днем сообщалось о стрельбе на юго-западе Брюсселя.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0