Стрельба на западе Москвы: подробности
Стрельба произошла в районе Раменки в Москве
В одном из московских дворов произошла стрельба. Об этом сообщает Telegram‑канал «Осторожно, новости».
Инцидент зафиксировали в западной части города, во дворе на Винницкой улице, в районе Раменки.
По предварительной информации, конфликт возник между водителем Mercedes и неизвестным. В результате один человек получил ранение, его доставили в больницу на скорой. Второго участника происшествия, по предварительным данным, разыскивают правоохранительные органы. Причины случившегося пока не установили.
Сегодня днем сообщалось о стрельбе на юго-западе Брюсселя.
