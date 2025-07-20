Момент крушения судна во Вьетнаме, унесшего жизни 37 человек, сняли на видео
В сети появилось видео с места крушения туристического судна Wonder Sea на севере Вьетнама. Его опубликовал телеканал РЕН ТВ в своем телеграм-канале.
Как видно на кадрах, сначала круизный лайнер борется со штормом, затем накреняется и переворачивается вверх килем в водах бухты Халонг, входящей в акваторию Южно-Китайского моря. Также запечатлена поисково-спасательная операция, как до места происшествия добираются несколько лодок.
По последним данным, число жертв при аварии выросло до 37 человек. В каюте были найдены тела трех погибших, но личность капитана пока не установлена. Еще одиннадцать были спасены, а пятеро до сих пор числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает газета VN Express со ссылкой на местных властей.
Всего на борту находились 48 туристов и пять членов экипажа. Предварительно, россиян среди пассажиров не числилось, уточняет АТОР.
Несмотря на оперативное реагирование сотрудников экстренных служб, многих спасти не удалось. Точные причины и обстоятельства инцидента устанавливают следователи.
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