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В московской гостинице «Космос» произошла поножовщина среди подростков

В московской гостинице «Космос» подросток ударил ножом товарища за смешное фото
Фото: iStock/zoka74

В московской гостинице «Космос» произошла поножовщина с участием подростков. Как оказалось, несовершеннолетний ударил ножом своего товарища из-за смешного фото.



Инцидент случился между подростками, которые приехали в столицу на экскурсию из Первоуральска. Вечером у несовершеннолетних произошел конфликт на почве того, что один пытался смешно сфоткать другого и отправить девочкам.

По данным telegram-канала Mash, пострадавший отделался неглубокими порезами и уже доставлен в больницу. Нож у напавшего был собственный. Он его взял в поездку чтобы резать им колбасу.

Иван Мусатов

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