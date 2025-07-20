В московской гостинице «Космос» произошла поножовщина среди подростков
В московской гостинице «Космос» подросток ударил ножом товарища за смешное фото
В московской гостинице «Космос» произошла поножовщина с участием подростков. Как оказалось, несовершеннолетний ударил ножом своего товарища из-за смешного фото.
Инцидент случился между подростками, которые приехали в столицу на экскурсию из Первоуральска. Вечером у несовершеннолетних произошел конфликт на почве того, что один пытался смешно сфоткать другого и отправить девочкам.
По данным telegram-канала Mash, пострадавший отделался неглубокими порезами и уже доставлен в больницу. Нож у напавшего был собственный. Он его взял в поездку чтобы резать им колбасу.
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