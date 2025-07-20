В Тюмени распространители листовок избили жильца дома, сделавшего им замечание
В Тюмени распространители листовок избили жильца многоквартирного дома, в котором они пытались оставить свои материалы по почтовым ящикам. Как оказалось, мужчина сделал замечание промоутерам.
Telegram-канал «Тюмень с огоньком» отмечает, что инцидент случился на улице Усиевича, 16. На опубликованных кадрах видно, промоутерами являлись мужчина и женщина. Первый нанес удар в голову жильцу дома, после чего коллега пыталась успокоить нападавшего.
О том, что именно мужчина сказал разносчику листовок, не известно. Правоохранители никак не комментировали информацию о случившемся.
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