Момент массового ДТП в Петербурге попал на видео
Аварию с участием пяти автомобилей в центре Петербурга запечатлела камера видеорегистратора. Кадры опубликовал Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
Инцидент произошел, когда автомобиль марки Renault на высокой скорости выехал с Садовой улицы и столкнулся с Chevrolet. В этот момент второй участник ДТП двигался на разрешающий сигнал светофора, после удара машину развернуло поперек проезжей части.
Столкновение спровоцировало цепную реакцию, из-за чего участниками аварии стали еще три автомобиля. По последним данным, повреждения получили четыре транспортных средства.
В результате происшествия никто не пострадал. Правоохранительные органы проводят проверку для установления всех обстоятельств случившегося.
Читайте также: