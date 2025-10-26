В Дагестане в результате ДТП погибла председатель Союза женщин Интизар Мамутаева

26 октября 2025, 22:05

Фото: Istock/NetPix

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил в своём Telegram-канале о гибели председателя Союза женщин Дагестана Интизар Мамутаевой в дорожно-транспортном происшествии.





Меликов охарактеризовал Мамутаеву как яркую, сильную и неравнодушную женщину. Он отметил, что она посвятила жизнь Дагестану, который любила, и его жителям.

«Интизар Асадуллаевна была человеком большой души. Каждый, кому довелось с ней познакомиться, уважал её за активную жизненную позицию, за способность объединять вокруг себя людей, вдохновлять и давать им силы идти вперёд», — сообщил Сергей.