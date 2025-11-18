В ДНР произошел масштабный блэкаут после атаки ВСУ
Пушилин: населенные пункты ДНР обесточены из-за удара ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали энергетическую инфраструктуру Донецкой Народной Республики (ДНР), повреждения получили тепловые электростанции (ТЭС). Об этом сообщил в Телеграм-канале глава региона Денис Пушилин.
В результате удара электричество перестало поступать во многие населенные пункты. По словам Пушилина удар ВСУ пришелся на Зуевскую и Старобешевскую ТЭС.
«Обесточены многие населенные пункты, из-за чего остановились котельные, фильтровальные станции. Профильные ведомства работают в экстренном режиме, буду информировать», — написал глава ДНР.Ранее украинские войска атаковали Белгородскую область, после чего начался сильный пожар. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что пострадали два человека и полностью выгорели три коммерческих здания.