В ДНР произошел масштабный блэкаут после атаки ВСУ

18 ноября 2025, 06:46

Пушилин: населенные пункты ДНР обесточены из-за удара ВСУ

Фото: istockphoto / O_Lypa

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали энергетическую инфраструктуру Донецкой Народной Республики (ДНР), повреждения получили тепловые электростанции (ТЭС). Об этом сообщил в Телеграм-канале глава региона Денис Пушилин.





В результате удара электричество перестало поступать во многие населенные пункты. По словам Пушилина удар ВСУ пришелся на Зуевскую и Старобешевскую ТЭС.



«Обесточены многие населенные пункты, из-за чего остановились котельные, фильтровальные станции. Профильные ведомства работают в экстренном режиме, буду информировать», — написал глава ДНР.