Подросток сел за руль и утопил автомобиль на дне Байкала

18 ноября 2025, 05:45

В Бурятии водитель-подросток утопил автомобиль на дне озера

Фото: Telegram / @mvd_03

15‑летний житель Бурятии без водительских прав сел за руль легкового автомобиля и не справился с управлением. Об этом сообщили в Телеграм-канале региональной полиции.