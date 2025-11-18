Подросток сел за руль и утопил автомобиль на дне Байкала
15‑летний житель Бурятии без водительских прав сел за руль легкового автомобиля и не справился с управлением. Об этом сообщили в Телеграм-канале региональной полиции.
Увеселительная поездка в какой-то момент чуть не обернулась трагедией. Транспортное средство съехало с дороги и оказалось в водах Байкала. В салоне находились пятеро подростков, среди которых две девочки и три мальчика. В результате происшествия дети получили легкие травмы.
Ранее в Аргентине серьезно пострадал местный житель после агрессивного нападения на матче футбольных женских команд. В ходе потасовки мужчина получил удар автомобильным ключом в голову, но смог выжить.
