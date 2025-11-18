Захватившему заложников в Первоуральске грозит долгий срок

18 ноября 2025, 04:54

Адвокат Бакун: жителю Первоуральска грозит 20 лет за захват заложников

Фото: istockphoto / Rattankun Thongbun

Мужчине из Первоуральска (Свердловская область), который захватил в заложники женщину и ребёнка и угрожал взрывом гранаты, может грозить до 20 лет лишения свободы. Об этом в беседе с URA.RU рассказала адвокат Юлия Бакун.