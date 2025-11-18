Захватившему заложников в Первоуральске грозит долгий срок
Мужчине из Первоуральска (Свердловская область), который захватил в заложники женщину и ребёнка и угрожал взрывом гранаты, может грозить до 20 лет лишения свободы. Об этом в беседе с URA.RU рассказала адвокат Юлия Бакун.
По словам юриста, действия злоумышленника нарушают сразу несколько статей Уголовного кодекса РФ. Ключевое обвинение, вероятно, будет предъявлено по ст. 206 («Захват заложников»). Бакун пояснила, что само по себе удержание людей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет, причём окончательный срок будет зависеть от наличия квалифицирующих признаков.
Кроме того, мужчине могут вменить ещё две серьезные статьи. Следствие и суд будут рассматривать все эпизоды в совокупности, что предполагает сложение сроков наказания.
Напомним, что в Первоуральске мужчина захватил в заложники женщину и ребёнка, после чего заявил о намерении взорвать гранату. На место незамедлительно прибыли силовики и экстренные службы.
