Губернатор Текслер сообщил о новых жертвах после взрыва в Копейске

23 октября 2025, 02:24

Губернатор Текслер подтвердил гибель девяти человек после взрыва в Копейске

Фото: istockphoto / Motortion

Девять человек погибли в результате взрыва на предприятии в Копейске. Об этом в Телеграм-канале сообщил губернатор Челябинской области Алексей Теслер.





К настоящему моменту на месте происшествия ликвидировано открытое горение. После проливки спасатели приступят к разбору завалов.



«На данный момент подтверждается гибель девяти человек. Пять человек пострадали, наши медики делают все возможное, чтобы стабилизировать их состояние», — написал Текслер.