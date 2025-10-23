Губернатор Текслер сообщил о новых жертвах после взрыва в Копейске
Губернатор Текслер подтвердил гибель девяти человек после взрыва в Копейске
Девять человек погибли в результате взрыва на предприятии в Копейске. Об этом в Телеграм-канале сообщил губернатор Челябинской области Алексей Теслер.
К настоящему моменту на месте происшествия ликвидировано открытое горение. После проливки спасатели приступят к разбору завалов.
«На данный момент подтверждается гибель девяти человек. Пять человек пострадали, наши медики делают все возможное, чтобы стабилизировать их состояние», — написал Текслер.Кроме того, существует вероятность, что часть людей пропала без вести после происшествия. Сведения уточняются.
Ранее на предприятии в городе Копейск Челябинской области произошел мощный взрыв. Изначально сообщалось о четырех погибших.