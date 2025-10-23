Обнародованы новые сведения о погибших при взрыве в Копейске
Количество жертв взрыва на предприятии в Копейске увеличилось до семи человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Кроме того, стало известно о шести пострадавших. Как минимум пятеро из них находятся в тяжелом состоянии, сообщал ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Представители экстренных служб подчеркнули, что информация о количестве жертв является предварительной. Специалисты продолжают работу на месте происшествия для установления всех обстоятельств случившегося.
Незадолго до этого поступила информация о мощном взрыве на предприятии в Копейске. После этого в очаге возгорания произошел еще один хлопок.
