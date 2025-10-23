Обнародованы новые сведения о погибших при взрыве в Копейске

23 октября 2025, 00:33

ТАСС: число погибших на предприятии в Копейске увеличилось до семи

Фото: istockphoto / maxim4e4ek

Количество жертв взрыва на предприятии в Копейске увеличилось до семи человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.