Мощный взрыв на предприятии в Копейске: погибли минимум четверо

22 октября 2025, 23:12

Четыре человека погибли при взрыве на заводе в Челябинской области

Фото: istockphoto / Leonid Ikan

В Копейске произошел мощный взрыв, в результате которого есть жертвы. Об этом в Телеграм-канале сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.