Мощный взрыв на предприятии в Копейске: погибли минимум четверо
В Копейске произошел мощный взрыв, в результате которого есть жертвы. Об этом в Телеграм-канале сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Согласно предварительным данным, четверо погибли и несколько человек пострадали. Глава региона подчеркнул, что непосредственной угрозы населению и инфраструктуре города нет, а власти оперативно реагируют на ситуацию.
Версия о причастности беспилотника к инциденту не получила подтверждение. По словам текслера, ситуация находится под контролем, проводятся необходимые мероприятия для минимизации последствий происшествия.
Позже в медслубах Челябинской области уточнили, что в результате взрыва ранения различной степени тяжести получили пять человек.
Читайте также: