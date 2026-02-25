Момент падения истребителя F-16 в Турции попал на видео
Военный истребитель F‑16 потерпел крушение в районе оживленной автодороги Измир — Стамбул неподалеку от города Балыкесир. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.
В результате авиакатастрофы погиб пилот. По данным военных источников, самолет отправился с местного аэродрома и выполнял плановый тренировочный полет. Во время выполнения задания на борту возникли технические сложности, которые привели к аварии.
Инцидент произошел около часа ночи по местному времени. После падения истребителя вспыхнул сильный пожар, а обломки борта разлетелись на сотни метров вокруг.
На место катастрофы оперативно прибыли все экстренные службы. В настоящее время специалисты ликвидируют последствия аварии и проводят первичный осмотр места происшествия.
