Момент падения истребителя F-16 в Турции попал на видео

25 февраля 2026, 04:28

Истребитель F-16 рухнул на автотрассу в Турции

Фото: iStock/Serhat Bozkurt

Военный истребитель F‑16 потерпел крушение в районе оживленной автодороги Измир — Стамбул неподалеку от города Балыкесир. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.