Загоревшийся борт с 179 пассажирами в салоне поджег взлетную полосу при посадке

24 февраля 2026, 21:04

Горящий борт Delta с 179 людьми поджег взлетную полосу американского аэропорта

Фото: istockphoto/Elijah-Lovkoff

В аэропорту США произошел пожар после аварийной посадки самолета Delta. Загоревшийся двигатель, по данным СМИ, вызвал возгорание на взлетно-посадочной полосе. Об этом пишет The New York Post.