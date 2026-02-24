Загоревшийся борт с 179 пассажирами в салоне поджег взлетную полосу при посадке
В аэропорту США произошел пожар после аварийной посадки самолета Delta. Загоревшийся двигатель, по данным СМИ, вызвал возгорание на взлетно-посадочной полосе. Об этом пишет The New York Post.
Инцидент случился 22 февраля в международном аэропорту Саванна/Хилтон-Хед на рейсе в Атланту. Экипаж Boeing 737-900, на борту которого находились 179 пассажиров, сообщил о возгорании левого двигателя сразу после взлета.
Самолет благополучно вернулся в аэропорт вылета и совершил экстренную посадку, после которой загорелась трава вдоль рулежной дорожки. На место оперативно прибыли пожарные и спасательные службы. В Delta отметили, что после полной остановки лайнера пассажиры покинули салон в обычном порядке.
Информации о пострадавших нет.
