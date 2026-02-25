В Петербурге задержали похитителя сливочного масла

25 февраля 2026, 00:38

Фото: iStock/Rawf8

Утром 23 февраля в Красногвардейском районе Петербурга сотрудники Росгвардии задержали 19‑летнего молодого человека, подозреваемого в краже сливочного масла из гипермаркета. Об этом сообщили в Телеграм-канале ведомства.