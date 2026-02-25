В Петербурге задержали похитителя сливочного масла
Утром 23 февраля в Красногвардейском районе Петербурга сотрудники Росгвардии задержали 19‑летнего молодого человека, подозреваемого в краже сливочного масла из гипермаркета. Об этом сообщили в Телеграм-канале ведомства.
Инцидент произошел возле торгового центра. Юноша пытался скрыться от охраны магазина и бежал по парковке. Внимание росгвардейцев, которые в тот момент находились на светофоре, привлекло его подозрительное поведение. Правоохранители оперативно догнали и задержали беглеца.
При проверке выяснилось, что в рюкзаке задержанного находился значительный объем сливочного масла в размере 14 упаковок. Общая стоимость украденного товара превысила 8 тыс. рублей.
Задержанного доставили в отделение полиции. В ходе проверки выяснилось, что ранее он уже имел проблемы с законом.
