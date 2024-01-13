На горнолыжном курорте в Челябинской области подъемник едва не убил ребёнка

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На горнолыжном курорте в Челябинской области подъемник едва не убил маленького мальчика. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
Отмечается, что механизм фуникулёра затянул шарф и руку мальчика. Его практически задушило.
Согласно информации источника, врачи смогли реанимировать ребенка и запустить его сердце. На данный момент мальчик находится без сознания. Медики борются за его жизнь.
Сотрудники правоохранительных органов начали проверку. Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что американка выдумала рак и другие заболевания у 7-летней дочери, чтобы получить пожертвования. Обман удалось раскрыть в январе. Школьная медсестра обнаружила, что девочка видит правым глазом.
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Согласно информации источника, врачи смогли реанимировать ребенка и запустить его сердце. На данный момент мальчик находится без сознания. Медики борются за его жизнь.
Ранее сообщалось, что американка выдумала рак и другие заболевания у 7-летней дочери, чтобы получить пожертвования. Обман удалось раскрыть в январе. Школьная медсестра обнаружила, что девочка видит правым глазом.
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Екатерина Коршунова