В Пятигорске при пожаре после взрыва в ЖК «Курортный» погибла женщина

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Женщина погибла при пожаре в жилом комплексе «Курортный» в Пятигорске. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Telegram-канале.
Согласно информации МЧС Ставрополья, при ЧП повреждены 22 квартиры в двух подъездах. В пяти из них вылетели двери, в остальных повреждения серьезнее, добавили в ведомстве.
На данный момент пожар уже потушили, площадь возгорания составила 50 квадратных метров.
Напомним, в субботу, 9 ноября, произошел взрыв газа в в ЖК «Курортный» в Пятигорске. Уточняется, что еще один человек пострадал и находится в тяжелом состоянии.
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На данный момент пожар уже потушили, площадь возгорания составила 50 квадратных метров.
Напомним, в субботу, 9 ноября, произошел взрыв газа в в ЖК «Курортный» в Пятигорске. Уточняется, что еще один человек пострадал и находится в тяжелом состоянии.
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Екатерина Коршунова