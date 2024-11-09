СК возбудил дело после взрыва газа в жилом доме в Пятигорске

Фото: iStock/Akintevs
СК возбудил уголовное дело после взрыва бытового газа в многоквартирном доме Пятигорска, передает СУСК РФ по Ставропольскому краю.
Уточняется, что дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 238 УК РФ. ЧП произошло из-за взрыва бытового газа.
Согласно информации ведомства, повреждения получили 22 квартиры. Иные подробности произошедшего устанавливаются.
Напомним, в субботу, 9 ноября, произошел взрыв газа в в ЖК «Курортный» в Пятигорске. В результате погибла женщина, ещё три человека получили ранения.
Читайте также:
МЧС: При взрыве газа в жилом доме в Пятигорске пострадали 22 квартиры
В Пятигорске при пожаре после взрыва в ЖК «Курортный» погибла женщина
В жилом доме в Пятигорске, где произошел взрыв газа, полностью потушили пожар
Согласно информации ведомства, повреждения получили 22 квартиры. Иные подробности произошедшего устанавливаются.
Напомним, в субботу, 9 ноября, произошел взрыв газа в в ЖК «Курортный» в Пятигорске. В результате погибла женщина, ещё три человека получили ранения.
Читайте также:
МЧС: При взрыве газа в жилом доме в Пятигорске пострадали 22 квартиры
В Пятигорске при пожаре после взрыва в ЖК «Курортный» погибла женщина
В жилом доме в Пятигорске, где произошел взрыв газа, полностью потушили пожар
Екатерина Коршунова