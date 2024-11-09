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СК возбудил дело после взрыва газа в жилом доме в Пятигорске

СК возбудил дело после взрыва газа и пожара в доме в ЖХ «Курортный» в Пятигорске
Фото: iStock/Akintevs

Фото: iStock/Akintevs

СК возбудил уголовное дело после взрыва бытового газа в многоквартирном доме Пятигорска, передает СУСК РФ по Ставропольскому краю.
Уточняется, что дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 238 УК РФ. ЧП произошло из-за взрыва бытового газа.

Согласно информации ведомства, повреждения получили 22 квартиры. Иные подробности произошедшего устанавливаются.



Напомним, в субботу, 9 ноября, произошел взрыв газа в в ЖК «Курортный» в Пятигорске. В результате погибла женщина, ещё три человека получили ранения.

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Многодетная семья из Тверской области отравилась неизвестным веществом
09 ноября 2024, 13:21

Фото: istockphoto/ maxim4e4ek

Женщину и её троих детей из Вышнего Волочка госпитализировали из-за отравления неизвестным веществом, информирует СУ СК РФ Тверской области.
7 ноября мать женщина и трое детей почувствовали недомогание. У них появились признаки отравления, через два дня у семейства сильно повысилась температура, появилась рвота. Детей и родителей госпитализировали.

В результате отравления двухлетняя девочка умерла. Она скончалась в медицинском учреждении после резкого ухудшения самочувствия.

Предполагают, что пострадавшие отравились неизвестным веществом. Сейчас по факту инцидента проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Геленджике произошло массовое отравление, в результате которого пострадало десять человек. У всех обратившихся в больницу наблюдаются симптомы почечной и печёночной недостаточности.

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Число жертв при теракте на вокзале в Пакистане увеличилось до 24 человек
09 ноября 2024, 13:15

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

Количество погибших при теракте на вокзале в пакистанском городе Кветта увеличилось до 24-х. Ещё 46 человек получили ранения.
Об этом сообщает местное издание Dawn со ссылкой на данные городского управления полиции. По уточнённой информации, взрыв на станции произошёл около 8:25 по местному времени (6:25 — по московскому). Это случилось незадолго до того, как поезд Jaffer Express должен был отправиться из Кветты в Пешавар. Террорист-смертник вошёл в здание вокзала и привёл в действие взрывное устройство рядом с кассами, где всегда собирается много народу.

Комиссар полиции Кветты Хамза Шафкат отметил, что, кроме мирных граждан, погибли также сотрудники правоохранительных органов. Ответственность за теракт взяла на себя запрещённая в Пакистане военизированная группировка «Армия освобождения Белуджистана». Шафкат призвал граждан не отправляться к месту взрыва или в больницы, где размещены раненые, так как в подобных случаях всегда существует риск повторных взрывов. По его словам, город сейчас оцеплен, а любые собрания запрещены.

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В Москве двухмесячная девочка умерла после кормления молочной смесью
09 ноября 2024, 12:46

Фото: istockphoto/globalmoments

В Дмитровском районе Москвы двухмесячный младенец умер через десять минут после кормления смесью. Трагедия произошла в минувший четверг.
Мама вместе с грудной девочкой были вместе у себя дома на Карельском бульваре, сообщает телеграм-канал SHOT. Женщина покормила ребёнка молочной смесью, как обычно, затем уложила младенца в кроватку и отлучилась на кухню. Вернувшись через десять минут, она увидела бездыханное тело младенца.

В истерике мать пыталась спасти дочь, вызвала медиков и экстренные службы, но реанимационные мероприятия результата не дали. Врачи констатировали смерть двухмесячной девочки. Правоохранители начали проверку по факту трагического происшествия. Известно, что семья благополучная, в органах опеки на учёте не состоит. Родители к уголовной ответственности ранее не привлекались.

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МЧС: При взрыве газа в жилом доме в Пятигорске пострадали 22 квартиры
09 ноября 2024, 12:25

Фото: istockphoto/Leonid Ikan

В результате взрыва бытового газа и последующего пожара в девятиэтажном жилом доме в Пятигорске повреждения получили 22 квартиры в двух подъездах. Об этом сообщили в управлении МЧС по Ставропольскому краю.
В пресс-службе ведомства уточнили, что в пяти квартирах взрывом выбило двери. В остальных повреждения серьёзнее. К настоящему времени пожар в доме потушен, огонь распространялся на площади 50 квадратных метров. Из здания эвакуированы десять человек, сотрудники МЧС производят разбор обрушившихся конструкций.

Напомним, взрыв газовоздушной смеси и последующий пожар произошли в жилом доме в жилом комплексе «Курортный». В результате погибла женщина, ещё три человека получили ранения. Газ взорвался в квартире на четвёртом этаже девятиэтажного дома.

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В Пятигорске при пожаре после взрыва в ЖК «Курортный» погибла женщина
09 ноября 2024, 11:46

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Женщина погибла при пожаре в жилом комплексе «Курортный» в Пятигорске. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Telegram-канале.
Согласно информации МЧС Ставрополья, при ЧП повреждены 22 квартиры в двух подъездах. В пяти из них вылетели двери, в остальных повреждения серьезнее, добавили в ведомстве.

На данный момент пожар уже потушили, площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

Напомним, в субботу, 9 ноября, произошел взрыв газа в в ЖК «Курортный» в Пятигорске. Уточняется, что еще один человек пострадал и находится в тяжелом состоянии.

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В Казахстане при жесткой посадке вертолета Ми-8 погиб человек
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#ставропольский край
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В Казахстане при жесткой посадке вертолета Ми-8 погиб человек
09 ноября 2024, 11:19

Фото: iStock/MMADIA

Вертолет Ми-8, предположительно, принадлежащий Минобороны Казахстана, совершил жесткую посадку в районе села Сарыжар Марктукского района Актюбинской области, которое находится в 60 км от границы с Россией. Об этом сообщили в МЧС республики.
Уточняется, что на борту находились 3 человека, один из которых погиб. Согласно информации ведомства, два человека пострадали, они были госпитализированы в областной центр Актобе.

В МЧС добавили, что на месте инцидента также возник пожар, который был ликвидирован прибывшими на место сотрудниками департамента по чрезвычайным ситуациям. Иные подробности в настоящее время ​не раскрываются.

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В жилом доме в Пятигорске, где произошел взрыв газа, полностью потушили пожар
09 ноября 2024, 11:03

Фото: iStock/Distortion Media

Пожар в жилом доме в Пятигорске, где произошел взрыв газа, полностью ликвидирован. Об этом сообщает ГУ МЧС по Ставропольскому краю в Telegram-канале.
Согласно информации ведомства, возгорание ликвидировали на площади в 50 «квадратов». Отмечается, что повреждения получили 9 квартир.

В субботу, 9 ноября, произошел взрыв газа в в ЖК «Курортный» в Пятигорске. Уточняется, что один человек погиб, один находится в тяжелом состоянии. Точные обстоятельства произошедшего в скором времени будут установлены.

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#взрыв газа
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Проснулась популярной: подростки решили наказать 16-летнюю девушку за измену и выложили изнасилование в сеть
09 ноября 2024, 11:03

Фото: istockphoto / KatarzynaBialasiewicz

23 сентября 2014 года в Новосибирске шестеро молодых парней в возрасте от 14 до 19 лет изнасиловали 16-летнюю студентку из Кемерово, после чего выложили её обнажённые фотографии в Интернет. Предполагается, что все участники преступления находились под воздействием алкоголя и наркотиков. Подробнее об этой истории расскажет «Радио 1».

Отомстил своей девушке


Обычная вечеринка с алкоголем казалась безобидной и ничем не приметной. Однако все изменилось, когда один из парней стал жертвой слухов: ему сказали, что его девушка ему изменяет. Он не стал разбираться в ситуации и сразу же поверил. Чтобы отомстить своей возлюбленной, он подговорил своих друзей поиздеваться на ней.

Друзья, захотевшие удовлетворить свои сексуальные потребности, согласились. В результате они начали соревноваться, кто из них первый зайдёт в комнату к девушке, которая в это время была без сознания из-за выпитого алкоголя.

Подростки не просто жестоко изнасиловали молодую студентку, но и снимали всё на видео и фотографировали. Позже они выложили снимки в сеть на всеобщее обозрение.

Проснулась популярной


Когда девушка пришла в себя, она была в полном замешательстве и не понимала, как оказалась в подъезде. Позже стало известно, что насильники просто вынесли её из квартиры в полуобнаженном виде. Позднее 16-летняя девушка узнала, что весь Интернет заполнен её откровенными фотографиями.

Один из тех, кто участвовал в групповом насилии, позвонил маме жертвы и начал настаивать на том, чтобы они обратились в полицию. Однако мать пострадавшей отказывалась, так как считала, что это дело вряд ли дойдёт до суда, а её дочь не сможет самостоятельно рассказать подробности того вечера.

Тем временем вокруг произошедшего начали распространяться различные слухи. Кто-то утверждал, что девушка могла быть в состоянии наркотического опьянения. Но люди, которые хорошо её знали, были уверены, что это точно не про неё.
«Она всегда была порядочной девочкой, хорошо училась в школе и никогда не имела никаких проблем. Я не могу поверить в то, что она была под воздействием наркотиков и делала такие вещи, как пишут в интернете», — рассказала подруга потерпевшей.
При этом нашлись и те, кто считал, что девушка сама во всём виновата.
«За себя не отвечаю, если увижу ее на перемене», — писали в социальных сетях студенты.

Справедливое наказание


Девушка всё же подала заявление в Ленинское отделение полиции. В итоге всех шестерых участников жестокого преступления признали виновными.

Самое серьёзное наказание получил 19-летний парень: его приговорили к десяти годам строго режима.

Остальные получили от 5 до 5,5 лет в исправительных колониях и воспитательных учреждениях.

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Глава МИД Эстонии Цахкна: В Киеве дрон попал в дом посла Эстонии на Украине
09 ноября 2024, 10:06

Фото: istockphoto/Michele Ursi

В Киеве беспилотник попал в дом, где живёт эстонский посол на Украине Аннели Кольк. Об этом сообщил министр иностранных дел прибалтийской республики Маргус Цахкна.
Во время атаки БПЛА утром 7 ноября удар пришёлся в верхний этаж здания, уточнил глава эстонского внешнеполитического ведомства в своей социальной сети Х. Он также добавил, что госпожа посол не пострадала. Сама Аннели Кольк добавила, что для её жилища атака беспилотника также обошлась без последствий. Ущерб был нанесён верхнему этажу дома, когда там не было людей.

После рассказа о происшествии с домом посла глава МИД Эстонии поспешил ещё раз подчеркнуть, что западным партнёрам необходимо предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны. Этот призыв также поддержал премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

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