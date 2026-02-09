Путешествие из Петербурга в Москву закончилось для пассажира потерей сознания
Летевший из Петербурга в Москву пассажир потерял сознание
Во время рейса из Санкт-Петербурга в Москву одному из пассажиров стало плохо. Мужчина потерял сознание, сообщает Telegram-канал «Москва онлайн».
По словам очевидцев, вылет задержали, самолет обрабатывали противообледенительной жидкостью. Пассажиры также утверждают, что в салоне отключили свет, после чего одному из мужчин стало дурно — он вспотел и отключился.
На борту ему оказали помощь медики. Затем путешественника сняли с рейса, уточняет канал.
