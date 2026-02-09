Достижения.рф

Рейс в Европе сорвался из-за врезавшейся в самолет птицы

The Sun: Птица врезалась в летевший из Амстердама в Лондон самолет EasyJet
Фото: istockphoto/ViktorCap

Птица столкнулась с пассажирским самолетом в Европе, из‑за чего рейс пришлось отменить. Об этом пишет The Sun.



По данным издания, лайнер EasyJet, вылетевший 8 февраля из Амстердама в Лондон, уже через 20 минут развернулся и вернулся в аэропорт отправления. Пассажиры рассказали, что почувствовали резкий толчок, после чего экипаж сообщил — в лобовое стекло врезалась чайка.

Очевидцы назвали произошедшее кошмаром и пожаловались, что им пришлось около полудня ждать замену борта. Также, по их словам, авиакомпания не информировала клиентов о ситуации с повторным вылетом. В итоге EasyJet отправила из Лондона второй самолет, чтобы забрать оставшихся в Амстердаме пассажиров.

Ранее сообщалось, что поездка из Санкт‑Петербурга в Москву завершилась для одного из путешественников потерей сознания.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0