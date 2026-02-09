Рейс в Европе сорвался из-за врезавшейся в самолет птицы

09 февраля 2026, 20:57

The Sun: Птица врезалась в летевший из Амстердама в Лондон самолет EasyJet

Фото: istockphoto/ViktorCap

Птица столкнулась с пассажирским самолетом в Европе, из‑за чего рейс пришлось отменить. Об этом пишет The Sun.