Рейс в Европе сорвался из-за врезавшейся в самолет птицы
Птица столкнулась с пассажирским самолетом в Европе, из‑за чего рейс пришлось отменить. Об этом пишет The Sun.
По данным издания, лайнер EasyJet, вылетевший 8 февраля из Амстердама в Лондон, уже через 20 минут развернулся и вернулся в аэропорт отправления. Пассажиры рассказали, что почувствовали резкий толчок, после чего экипаж сообщил — в лобовое стекло врезалась чайка.
Очевидцы назвали произошедшее кошмаром и пожаловались, что им пришлось около полудня ждать замену борта. Также, по их словам, авиакомпания не информировала клиентов о ситуации с повторным вылетом. В итоге EasyJet отправила из Лондона второй самолет, чтобы забрать оставшихся в Амстердаме пассажиров.
