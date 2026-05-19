Монеты XIX века попытались незаконно провести в Россию из Туркменистана

19 мая 2026, 12:28

Домодедовские таможенники пресекли контрабанду монет 19 века

В аэропорту Домодедово пресекли попытку ввоза контрабандных монет XIX века. 27-летний гражданин РФ пытался незаконно ввезти из Туркменистана культурные ценности, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы России.





Мужчину остановили сотрудники таможни в «зеленом коридоре» при выборочном контроле. При сканировании чемодана на рентген-аппарате инспекторы обнаружили 24 монеты из белого металла разного размера, номинала и годов выпуска. Нарушитель заявил, что они достались ему по наследству, а о необходимости декларирования и оформления разрешительных документов он не знал.



Проведенная экспертиза показала, что 19 из найденных монет являются культурными ценностями. Некоторые из них отчеканили более 200 лет назад в Российской империи.



В отношении мужчины возбудили дело об административном правонарушении по статье «Недекларирование товаров». Монеты изъяли в пользу государства и передали Министерству культуры России.



