Столкновение поездов у Братиславы: есть пострадавшие
TASR: после столкновения поездов у Братиславы пострадало несколько человек
После столкновения поездов у Братиславы пострадало несколько человек. Об этом сообщает словацкое новостное агентство TASR.
В публикации говорится о раненых.
По данным СМИ, вечером в воскресенье, 9 ноября, при выезде из Пезинка (около 20 км от столицы) поезд, следовавший в Братиславу, столкнулся с другим составом.
В полицию о происшествии сообщили в 19:31 (21:31 мск). На место направили экстренные службы.
