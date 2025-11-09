Достижения.рф

Столкновение поездов у Братиславы: есть пострадавшие

TASR: после столкновения поездов у Братиславы пострадало несколько человек
Фото: istockphoto/Artur Nichiporenko

После столкновения поездов у Братиславы пострадало несколько человек. Об этом сообщает словацкое новостное агентство TASR.



В публикации говорится о раненых.

По данным СМИ, вечером в воскресенье, 9 ноября, при выезде из Пезинка (около 20 км от столицы) поезд, следовавший в Братиславу, столкнулся с другим составом.

В полицию о происшествии сообщили в 19:31 (21:31 мск). На место направили экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в Иран прибыл первый грузовой поезд из России. Данные привело российское торговое представительство в ​исламской республике.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0