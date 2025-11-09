В Турции продолжаются поиски пропавшей на пляже петербурженки

09 ноября 2025, 22:19

Поиски петербурженки Ирины Киселевой продолжаются на побережье Антальи

Фото: istockphoto/Ben185

В Анталье продолжаются поиски 41‑летней петербурженки Ирины Киселевой, исчезнувшей во время отдыха с 12‑летним сыном.