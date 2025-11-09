В Турции продолжаются поиски пропавшей на пляже петербурженки
В Анталье продолжаются поиски 41‑летней петербурженки Ирины Киселевой, исчезнувшей во время отдыха с 12‑летним сыном.
Как пишут «Известия», обстоятельства пропажи остаются неясными.
Ирина и её сын прибыли в Анталью 26 октября и остановились в отеле Royal Atlantis Spa Resort. 31 октября женщина пропала — вечером перед исчезновением она сообщила ребёнку, что идёт в магазин, взяла с собой $5 и направилась на пляж в компании постояльца, с которым познакомилась накануне.
Мужчина утверждает, что ненадолго отошёл поиграть в волейбол, а вернувшись не обнаружил женщину на пляже. Поначалу он забрал её вещи в номер, но около 23:00 отнёс сумку на ресепшен.
Последним, кто видел Киселеву, по словам очевидцев, был уборщик пляжа. Он сообщил, что около 19:00 женщина спала на шезлонге. Дальнейшее её перемещение восстановить не удалось. Обзор камер видеонаблюдения затруднён из‑за спасательной вышки, которая закрывает часть ракурса.
К поискам привлекли местную полицию, береговую охрану, спасательные службы и представителей российского генконсульства. Операция ведётся под контролем аппарата президента Турции.
Малолетнего сына экстренно отправили в Санкт‑Петербург к бабушке.
Читайте также: