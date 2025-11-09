Пара спасла тонущего енота с помощью дорожного конуса в США
В Калифорнии неравнодушные прохожие спасли енота, плывшего у берега. Об этом сообщает USA Today.
Прогуливавшиеся Элизабет Хеффрон и Уилл ДеЛео сначала приняли зверька за выдру, но вскоре заметили, что он еле держится на воде и может в любой момент пойти ко дну.
ДеЛео нашёл дорожный конус, привязал к нему ремень и опустил «спасательный круг» к еноту — тот несколько раз соскальзывал, но не сдавался. В конце концов мужчина вытащил животное на сушу.
