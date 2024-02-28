Море выбросило на берег череп огромного морского существа

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На берегу моря в 145 километрах от американского города Сан-Франциско в Калифорнии, обнаружили череп огромного морского существа. Об этом передает The Sacramento Bee.
Специалисты из Музея естественной истории в Санта-Круз считают, что это кость кита, предварительно, выброшенного морем в октябре прошлого года. По словам Роберта Боссенекера, главного палеонтолога из Чарльстонского палеонтологического центра, эта кость могла принадлежать синему киту или финвалу.
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Дана Игумнова