На Кубани женщина бросила пятерых детей в неотапливаемом доме и без еды

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В Краснодарском крае женщина при минусовой температуре оставила пятерых детей в неотапливаемом доме и почти без еды и уехала в гости на четыре дня. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Согласно сообщению, в полицию поступило сообщение о том, что пятеро детей без родителей находятся в неотапливаемом доме в хуторе Бейсужек. При этом на улице было четыре градуса ниже нуля. В дом сразу направились представители правоохранительных органов, которые застали детей в истощенном состоянии. Все они были направлены в больницу.
Женщина пропала на четыре дня. И вернулась только после того, как сотрудники полиции собрались забирать детей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о лишении женщины родительских прав. В настоящее время все дети находятся в Ахтырском социально-реабилитационном центре.
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«Мать, оставив детей (младшему из которых три года, а старшему 10 лет) без присмотра, с минимальным набором продуктов питания, в холодном помещении, пообещала им вернуться через несколько часов и, выключив мобильный телефон, 19 января 2024 года уехала в Брюховецкий район в гости», — говорится в сообщении ведомства.
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Элина Позднякова