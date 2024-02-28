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На Кубани женщина бросила пятерых детей в неотапливаемом доме и без еды

28 февраля 2024, 13:43
Фото: iStock/Motortion

Фото: iStock/Motortion

В Краснодарском крае женщина при минусовой температуре оставила пятерых детей в неотапливаемом доме и почти без еды и уехала в гости на четыре дня. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Согласно сообщению, в полицию поступило сообщение о том, что пятеро детей без родителей находятся в неотапливаемом доме в хуторе Бейсужек. При этом на улице было четыре градуса ниже нуля. В дом сразу направились представители правоохранительных органов, которые застали детей в истощенном состоянии. Все они были направлены в больницу.

«Мать, оставив детей (младшему из которых три года, а старшему 10 лет) без присмотра, с минимальным набором продуктов питания, в холодном помещении, пообещала им вернуться через несколько часов и, выключив мобильный телефон, 19 января 2024 года уехала в Брюховецкий район в гости», — говорится в сообщении ведомства.


Женщина пропала на четыре дня. И вернулась только после того, как сотрудники полиции собрались забирать детей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о лишении женщины родительских прав. В настоящее время все дети находятся в Ахтырском социально-реабилитационном центре.

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В Петербурге врач скорой помощи выбила из рук пациента пистолет
28 февраля 2024, 14:21

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Санкт-Петербурге женщина-врач приехала на вызов к пьяному пациенту и смогла самостоятельно обезоружить его, об этом сообщает «Фонтанка».
По информации СМИ, инцидент случился на Тихорецком проспекте.

На помощь к мужчине, который лежал без сознания на лестничной площадке, прибыла бригада скорой. Врачи растолкали пациента и повели его к автомобилю. Отмечается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

По дороге к машине он вытащил из штанины пистолет, который ловко выбила из его рук женщина-врач.

К месту происшествия прибыла полиция, которая обнаружила у пьяного пациента страйкбольную гранату.

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На Кубани женщина бросила пятерых детей в неотапливаемом доме и без еды
#санкт-петербург
#скорая помощь
#пистолет
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В Шаховской задержали угонщиков снегохода за 500 тысяч рублей
28 февраля 2024, 14:19

Фото: Istockphoto / IgorTsarev

Сотрудники полиции из Шаховской задержали подозреваемых в краже снегохода. Подробности сообщила начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«В дежурную часть поступило заявление от 66-летнего москвича о том, что из его гаража, расположенного в деревне Городково, похитили снегоход отечественного производства. Сумму ущерба он оценил в 500 тысяч рублей. Через некоторое время полицейские установили и задержали по подозрению в совершении преступления 29-летнего жителя Тверской области и его ранее судимого 37-летнего земляка», – пояснила Петрова.
Как выяснилось, злоумышленники похитили снегоход, проникнув в гараж через взломанное гвоздодером окно и открыв ворота изнутри. Имущество вернули владельцу.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о тайном хищении чужого имущества с незаконным проникновением в жилище. Волоколамский городской суд отправил фигурантов под стражу.

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На станции Апрелевка сошла с рельсов электричка

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#подмосковье
#московская область
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На станции Апрелевка сошла с рельсов электричка
28 февраля 2024, 13:58

Фото: Фотобанк МО / Антон Чернов

В Подмосковье сошла с рельсов электричка. Обошлось без пострадавших, сообщили в компании МЖД.
«На станции Апрелевка произошёл сход колёсных пар в середине состава электрички. Пострадавших нет, задерживаются пригородные поезда», – отметили в компании.
Причины происшествия выясняются. По предварительным данным, ЧП вызвано проблемами со стрелкой.

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#подмосковье
#московская область
#электричка
#авария
#апрелевка
#мжд
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Мужчина поднялся на перевал Дятлова для излечения от коронавируса и чуть не умер
На перевале Дятлова спасли туриста, который хотел там вылечиться от COVID-19
28 февраля 2024, 13:46

Фото: istock / MikeLaptev

Мужчина поднялся в горы, чтобы излечиться от коронавируса. Россиянин поднялся на перевал Дятлова, но там ему стало только хуже. Чтобы эвакуировать экстремала, пришлось прибегнуть к помощи медицинского вертолёта. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростеха».

«Санитарные винтокрылые машины приходят на помощь как в отдаленных районах со сложными природными условиями, так и в крупных мегаполисах с интенсивным автомобильным движением», – заявили в корпорации.
Больного удалось спасти. О текущем состоянии мужчины не сообщается.

Перевал Дятлова — местность в Свердловской области, где в начале 1959 года при загадочных обстоятельствах погибла группа туристов. С того времени путь, по которому шли лыжники, привлекает энтузиастов и экстремалов со всего света. Точная причина и обстоятельства гибели туристической группы по-прежнему остаются неизвестными.

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В Ногинске подросток умер от удара током от поврежденной зарядки айфона
28 февраля 2024, 13:06

Фото: iStock/Malikov Aleksandr

В Ногинске 17-летний подросток умер от удара током от замотанного провода для айфона. Он разговаривал по заряжающемуся телефону. Об этом сообщает Mash.
Согласно сообщению, накануне вечером парень разговаривал со своей девушкой по телефону. В какой-то момент он вскрикнул и связь оборвалась. Больше дозвониться она до своего молодого человека не смогла.

Утром мать обнаружила подростка в своей комнате без признаков жизни. На теле обнаружен большой ожог от уха и до плеча, а на обгоревшей подушке лежал поврежденный айфон, подключенный к зарядному устройству, перемотанному скотчем.

Ранее пользователи айфонов со всего мира уже жаловались на некачественные провода данной фирмы.

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Мужчина ударил ножом человека на открытии мемориальной доски герою СССР Гофману
Мужчина с ножом напал на человека в центре Москвы
28 февраля 2024, 12:53

Фото: iStock/BrianAJackson

В центре Москвы мужчина ударил ножом человека на глазах у полицейских на открытии мемориальной доски герою Советского Союза, лётчику-штурмовику Генриху Гофману. Об этом сообщает «112».
Согласно сообщению, нападение произошло на организатора мероприятия Максима Богомолова. Мужчина наблюдал за торжественным открытием мемориальной доски со стороны. В какой-то момент к нему подбежал неизвестный и, выкрикивая угрозы, ударил его ножом в лицо. В это время рядом находились сотрудники полиции.

Однако Богомолову повезло. Ранение оказалось не слишком серьёзным. Его доставили в больницу, где врачи оказали ему необходимую помощь. При этом полицейским удалось задержать нападавшего. Им оказался 26-летний Егор Зайцев. Ранее он в поле зрения полиции не попадал. Сейчас выясняются причины нападения. Возбуждено уголовное дело.

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«Устроили пикник и пьяные танцы»: Пара осквернила Вечный огонь и попала под следствие
В Калининграде завели дело на туристов, устроивших пьяные танцы у Вечного огня
28 февраля 2024, 11:57

Фото: istock / Akintevs

В отношении двоих туристов, осквернивших мемориал в Калининграде, возбудило уголовное дело. Об этом информирует Телеграм-канал следственного управления СК РФ.
Под подозрение попали 38-летний житель Свердловской области и 37-летняя жительница Ижевска. За надругательство над надмогильным сооружением возбуждено дело по пункту «а» части 2 статьи 244 УК РФ.

По информации следствия, в ночь на вторник, 27 февраля, граждане организовали пикник и пьяные танцы у мемориального комплекса 1200 гвардейцам — братской могиле воинов, погибших при штурме города-крепости Кенигсберг (ныне Калининград) в апреле 1945 года. Кроме того, они прыгали через Вечный огонь и украли корзину с цветами. Действия россиян зафиксировали камеры видеонаблюдения «Безопасный город».

Следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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#мемориал
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#вечный огонь
#калининград
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Губернатор Техаса ввел чрезвычайное положение из-за сильных пожаров
Губернатор Техаса ввел чрезвычайное положение в 60 округах штата из-за пожаров
28 февраля 2024, 11:55

Фото: istockphoto / Kara Capaldo

Губернатор американского Техаса Грег Эббот ввел чрезвычайное положение в 60 округах штата из-за сильных природных пожаров, говорится в заявлении на сайте офиса Эббота.
Уточняется, что число городов Техаса, в которых будет введем режим повышенной опасности, может увеличиться.

Напомним, что ранее служба лесного хозяйства американского штата передавала информацию об эвакуации населения из нескольких городов Техаса. Пожары охватили больше 800 квадратных километров территории. В безопасные места уже вывезли жителей нескольких населенных пунктов. Еще 11 миллион человек получили сообщения о возможной эвакуации. Сотни ферм были подвержены возгоранию.

Данные о пострадавших не поступали. Из-за усугубления ситуации с природными пожарами в Техасе временно перестало работать предприятие по сборке ядерных боеприпасов Pantex. Специалисты уточняют, что пожары усиливаются из-за сухой и ветреной погоды.

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#служба
#сша
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Звезду «Дома-2» Дениса Мокроусова избили в Москве
28 февраля 2024, 11:43

Фото: istockphoto / Andranik Hakobyan

У актера перелом нижней челюсти со смещением и перелом лобной пазухи. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash».
Уточняется, что нападавший задержан и находится в отделе полиции. Известно, что Денис Мокроусов в районе Филевский парк начал конфликтовать с со своим соседом, разговоры на повышенных тонах привели к драке.

После неё телевизионная звезда вызвал скорую помощь и правоохранителей. Медики выявили у Мокроусова перелом нижней челюсти со смещением и перелом передней стенки лобной пазухи. Нападавший мужчина в этот момент уже находился в полиции для дальнейшего разбирательства в случившемся.

Мотивы разбоя пока неизвестны.

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#нападение
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