У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло возле побережья Камчатки. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Аппаратура зафиксировала подземные толки 24 февраля около 10 часов по местному времени. Эпицентр находился в 235 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского, население которого составляет более 160 тысяч человек. Очаг залегал на глубине десяти километров.
Информации о пострадавших и повреждениях инфраструктуры не поступало. Другие подробности сейсмологи не приводят.
Ранее землетрясение магнитудой 5,6 произошло возле восточного побережья Тайваня. О жертвах и разрушениях также не сообщалось.
