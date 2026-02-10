Жителей Краснодарского края напугало мощное землетрясение

10 февраля 2026, 03:33

Мощное землетрясение произошло в Краснодарском крае

Фото: iStock/Petrovich9

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,7. Эпицентр события находился в районе городов Анапа и Новороссийск, сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.