Жителей Краснодарского края напугало мощное землетрясение

Мощное землетрясение произошло в Краснодарском крае
Фото: iStock/Petrovich9

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,7. Эпицентр события находился в районе городов Анапа и Новороссийск, сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.



Эпицентр подземных толчков находился в 30 км от Новороссийска. Очаг землетрясения залегал на глубине 20 км. По словам главы города Андрея Кравченко, сейсмособытие не нанесло урон городской инфраструктуре.

Жители Краснодарского края в беседе с изданием SHOT рассказали, что высотные дома «раскачивались как игрушки». Многие граждане проснулись в ужасе и выбежали на улицу, чтобы разобраться в происходящем.

На текущий момент сообщения о разрушениях или пострадавших не поступали. Официальные службы продолжают мониторинг ситуации и оценку возможных последствий землетрясения.

Александр Огарёв

