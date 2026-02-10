Жителей Краснодарского края напугало мощное землетрясение
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,7. Эпицентр события находился в районе городов Анапа и Новороссийск, сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.
Эпицентр подземных толчков находился в 30 км от Новороссийска. Очаг землетрясения залегал на глубине 20 км. По словам главы города Андрея Кравченко, сейсмособытие не нанесло урон городской инфраструктуре.
Жители Краснодарского края в беседе с изданием SHOT рассказали, что высотные дома «раскачивались как игрушки». Многие граждане проснулись в ужасе и выбежали на улицу, чтобы разобраться в происходящем.
На текущий момент сообщения о разрушениях или пострадавших не поступали. Официальные службы продолжают мониторинг ситуации и оценку возможных последствий землетрясения.
Читайте также: