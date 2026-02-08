Достижения.рф

Из-за извержения вулкана на Камчатке ввели наивысший код авиаопасности

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 11,6 километров
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 11,6 километров над уровнем моря. Об этом сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) в своем телеграм-канале.



Выброс зафиксировали 8 февраля в 14:08 по местному времени (05:08 мск). Шлейф пепла протянулся примерно на 40 километров в северо-западном направлении от вулкана.

В районе ввели наивысший, «красный» код авиационной опасности, что означает прямую угрозу для местных и международных рейсов.

Шивелуч находится в 50 километрах к северу от поселка Ключи и примерно в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского. Его активность находится под постоянным наблюдением вулканологов.

Ранее сообщалось, что на севере Сахалина произошло землетрясение магнитудой 4,4.

