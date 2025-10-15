Мощнейший взрыв в Эквадоре попал на видео
В эквадорском городе Гуаякиль произошёл мощный взрыв возле торгового центра Mall de Sol. Об этом сообщил Телеграм-канал Mash со ссылкой на местные СМИ.
По предварительным данным, причиной инцидента стала детонация заминированного автомобиля. В результате взрыва погиб один человек, ещё двое получили ранения. Правоохранители рассматривают версию террористического акта.
Все произошло недалеко от офисных зданий, в которых располагаются активы семьи действующего президента Эквадора Даниэля Нобоа. Взрывная волна нанесла повреждения фасаду торгового центра и припаркованным автомобилям.
Место происшествия оцеплено, работают сотрудники правоохранительных органов и сапёры.
