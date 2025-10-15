Мощнейший взрыв в Эквадоре попал на видео

15 октября 2025, 04:25

В Эквадоре прогремел мощный взрыв у крупного торгового центра

В эквадорском городе Гуаякиль произошёл мощный взрыв возле торгового центра Mall de Sol. Об этом сообщил Телеграм-канал Mash со ссылкой на местные СМИ.