Во Франции психопатка три месяца жила с мумией соседа без головы

15 октября 2025, 02:17

Женщина из Франции три месяца жила с обезглавленным трупом соседа

Фото: istockphoto / Pepgooner

Во Франции завершилось судебное разбирательство по делу психически нездоровой женщины, которая на протяжении трёх месяцев скрывала в своей квартире останки пожилого мужчины. Об этом информирует издание La Provence.