Во Франции психопатка три месяца жила с мумией соседа без головы
Во Франции завершилось судебное разбирательство по делу психически нездоровой женщины, которая на протяжении трёх месяцев скрывала в своей квартире останки пожилого мужчины. Об этом информирует издание La Provence.
История получила развитие в августе 2020 года, когда жители дома выразили обеспокоенность невыносимым запахом, доносящимся из квартиры соседки. Опекун женщины вызвал специалистов клининговой службы, которые и обнаружили страшную находку.
В диване-кровати находилось мумифицированное тело пожилого мужчины без головы. Правоохранительные органы установили личность погибшего — им оказался 60-летний Паскаль Б., сосед обвиняемой. Следствие выяснило, что смерть пенсионера наступила весной 2020 года естественным путём, однако женщина решила продолжить «совместную жизнь» с усопшим.
Изначально она планировала хранить тело в сидячем положении, но из-за сильного разложения голова отделилась. После этого француженка поместила останки в диван, словно в гробницу, а голову выбросила в мусорный контейнер.
