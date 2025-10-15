Несколько взрывов прогремели в Днепропетровской области
Очередная серия взрывов зафиксирована в Днепропетровской области. Соответствующая запись появилась в украинских СМИ.
В одном из местных каналов говорится, что на территории региона прогремели несколько взрывов. При этом в ночь на 15 октября украинские СМИ уже заявляли, что в Днепропетровской области произошли два хлопка.
Ранее взрыв прогремел в Харькове. По предварительной информации, это случилось на окраине города или в непосредственной близости от его административных границ.
ВС РФ начали наносить удары по инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после теракта на Крымском мосту. По данным российской стороны, ответственность за атаку на него несут украинские спецслужбы.
