Несколько взрывов прогремели в Днепропетровской области

15 октября 2025, 01:33

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области

Фото: istockphoto / Oleksiy Samsonov

Очередная серия взрывов зафиксирована в Днепропетровской области. Соответствующая запись появилась в украинских СМИ.