Несколько взрывов прогремели в Днепропетровской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
Фото: istockphoto / Oleksiy Samsonov

Очередная серия взрывов зафиксирована в Днепропетровской области. Соответствующая запись появилась в украинских СМИ.



В одном из местных каналов говорится, что на территории региона прогремели несколько взрывов. При этом в ночь на 15 октября украинские СМИ уже заявляли, что в Днепропетровской области произошли два хлопка.

Ранее взрыв прогремел в Харькове. По предварительной информации, это случилось на окраине города или в непосредственной близости от его административных границ.

ВС РФ начали наносить удары по инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после теракта на Крымском мосту. По данным российской стороны, ответственность за атаку на него несут украинские спецслужбы.

Александр Огарёв

