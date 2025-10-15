Жительница Польши провела 27 лет в плену у приемных родителей
В польском городе Свентохловице пожилая пара держала в плену свою приёмную дочь Миреллу на протяжении 27 лет. Об этом пишет RMF.
Родители изолировали пострадавшую от общества, когда она была еще ребенком. Знакомым преступники объявили, что девушка вернулась к биологическим родителям.
Освобождение 42-летней узницы стало возможным благодаря бдительности соседей, которые вызвали полицию из-за странных звуков в квартире. Прибывшие правоохранители обнаружили женщину в крайне тяжёлом состоянии.
За годы заключения Мирелла не получала необходимой медицинской помощи, была лишена элементарных удобств и никогда не покидала пределы квартиры — даже балкон ей был недоступен. В момент спасения она не могла самостоятельно передвигаться.
Общественные организации оперативно отреагировали на ситуацию, организовав сбор средств на реабилитацию пострадавшей. Медики в течение двух месяцев боролись за её жизнь и здоровье.
Выяснилось, что перед попаданием в польскую семью девушка пережила страшную трагедию в Индии, где стала жертвой группового насилия.
