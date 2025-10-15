Жительница Польши провела 27 лет в плену у приемных родителей

15 октября 2025, 02:26

RMF: жители Польши 27 лет держали в заточении свою приемную дочь

Фото: istockphoto / djroland

В польском городе Свентохловице пожилая пара держала в плену свою приёмную дочь Миреллу на протяжении 27 лет. Об этом пишет RMF.