Мощнейший зимний шторм обрушился на юг США
Миллионы американцев столкнулись с экстремальными погодными условиями, которые привели к масштабным отключениям электроэнергии и транспортными коллапсами. Об этом сообщает NBC.
Более 132 тыс. домов остались без электричества. По всей стране отменили порядка 12 тыс. авиарейсов.
Мокрый снег, ледяной дождь и метели охватили Техас, Луизиану и Нью-Мексико. Однако синоптики прогнозируют, что непогода настигнет и другие части страны, уже 37 штатов с общим населением около 190 млн человек получили предупреждения об опасности.
В Нью-Мексико власти объявили чрезвычайное положение. На территории Кентуки специалисты прогнозируют накопление льда толщиной свыше 1,5 см, а в Вашингтоне закрыли федеральные учреждения и музеи. Температура в США, по прогнозам синоптиков, опустится на 10–40 °C ниже климатической нормы.
