Мощнейший зимний шторм обрушился на юг США

25 января 2026, 00:52

NBC: зимний шторм парализовал авиасообщение в США

Фото: iStock/Philip Rozenski

Миллионы американцев столкнулись с экстремальными погодными условиями, которые привели к масштабным отключениям электроэнергии и транспортными коллапсами. Об этом сообщает NBC.