Три человека пострадали в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье
В городе Домодедово столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. В результате аварии пострадали три человека, включая несовершеннолетнего, сообщили в региональном ГУ МВД России.
По предварительным данным, авария случилась около одного из домов на улице Корнеева. Её виновником стал 38‑летний водитель автомобиля Volkswagen, который выехал на встречную полосу движения и врезался в микроавтобус.
В результате ДТП медики госпитализировали обоих водителей и девятилетнего пассажира иномарки. Сведения о состоянии пострадавших уточняются.
В настоящее время сотрудники подмосковной Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Полицейским предстоит выяснить, по какой причине водитель Volkswagen потерял управление транспортным средством.
