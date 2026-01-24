Достижения.рф

Три человека пострадали в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье

Фото: iStock/conejota

В городе Домодедово столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. В результате аварии пострадали три человека, включая несовершеннолетнего, сообщили в региональном ГУ МВД России.



По предварительным данным, авария случилась около одного из домов на улице Корнеева. Её виновником стал 38‑летний водитель автомобиля Volkswagen, который выехал на встречную полосу движения и врезался в микроавтобус.

В результате ДТП медики госпитализировали обоих водителей и девятилетнего пассажира иномарки. Сведения о состоянии пострадавших уточняются.

В настоящее время сотрудники подмосковной Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Полицейским предстоит выяснить, по какой причине водитель Volkswagen потерял управление транспортным средством.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0