В Литве развернулся массовый протест против строительства полигона

Delfi: тысячи литовцев вышли на протест против строительства военного полигона
Фото: iStock/Tero Vesalainen

В районе города Капчяместис местные жители массово выступили против планов по созданию военного тренировочного полигона. Акцию протеста поддержали тысячи человек, пишет Delfi.



Инициатором проекта выступил Государственный совет обороны Литвы, утвердивший решение о развёртывании Капчяместисского военного тренировочного полигона. Однако население категорически отвергает необходимость покидать обжитые места ради обустройства стрельбища.

Территория планируемого полигона охватывает 90 домовладений. Сразу 13 домов находятся в зоне стрельбища, поэтому владельцев обяжут продать недвижимость и выселиться. Остальные постройки расположены за пределами опасной зоны, но этой категории собственников, как пишет издание, предложат остаться или съехать. При этом государство сохранит возможность выкупа их земельных участков.

Александр Огарёв

