В Литве развернулся массовый протест против строительства полигона

25 января 2026, 00:39

Delfi: тысячи литовцев вышли на протест против строительства военного полигона

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В районе города Капчяместис местные жители массово выступили против планов по созданию военного тренировочного полигона. Акцию протеста поддержали тысячи человек, пишет Delfi.