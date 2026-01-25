В Литве развернулся массовый протест против строительства полигона
В районе города Капчяместис местные жители массово выступили против планов по созданию военного тренировочного полигона. Акцию протеста поддержали тысячи человек, пишет Delfi.
Инициатором проекта выступил Государственный совет обороны Литвы, утвердивший решение о развёртывании Капчяместисского военного тренировочного полигона. Однако население категорически отвергает необходимость покидать обжитые места ради обустройства стрельбища.
Территория планируемого полигона охватывает 90 домовладений. Сразу 13 домов находятся в зоне стрельбища, поэтому владельцев обяжут продать недвижимость и выселиться. Остальные постройки расположены за пределами опасной зоны, но этой категории собственников, как пишет издание, предложат остаться или съехать. При этом государство сохранит возможность выкупа их земельных участков.
