Охотник случайно убил себя во время ДТП в Саратовской области

Фото: iStock/ESOlex

В Новобурасском районе Саратовской области во время поездки на снегоходе охотник случайно выстрелил себе в голову. Об этом сообщил источник телеканала РЕН ТВ.



Ночью двое мужчин отправились на охоту в лесополосу. Один мужчина управлял транспортным средством, а второй сидел сзади с заряженным ружьём.

В какой‑то момент водитель не справился с управлением, и снегоход занесло. В ходе аварии пассажир непроизвольно произвёл выстрел , и пуля попала ему в голову. От полученного ранения пострадавший скончался на месте.

Ранее в Бурятии столкнулись два грузовых автомобиля. В результате аварии один из водителей погиб.

