Мощные насосы в Хабаровске откачивают воду с подтопленных рекой улиц

08 августа 2026, 04:29

Фото: iStock/KSwinicki

В Хабаровске мощные насосы отводят воду с двух подтопленных улиц Индустриального района. Ситуация связана с ощутимым ростом воды в Амуре, который зафиксировали в начале августа. Об этом сообщил мэр города Сергей Кравчук в своем канале на платформе MAX.