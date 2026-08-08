Мощные насосы в Хабаровске откачивают воду с подтопленных рекой улиц
В Хабаровске мощные насосы отводят воду с двух подтопленных улиц Индустриального района. Ситуация связана с ощутимым ростом воды в Амуре, который зафиксировали в начале августа. Об этом сообщил мэр города Сергей Кравчук в своем канале на платформе MAX.
Оборудование перекачивает 620 кубометров воды в час. Спасатели подготовили дополнительные трубы и площадки для установки новых помп, на месте круглосуточно дежурят аварийные бригады. Вчера днем Кравчук лично проверил работу насосных групп и строительство защитных насыпей в Индустриальном районе — самой уязвимой части города, где в низине находятся улицы Прибрежная, Вилюйская, Архаринская и Богачева. На двух из них воду откачивают без остановки.
Кравчук подчеркнул, что город полностью готов даже к самому неблагоприятному сценарию. Если вода в Амуре поднимется до отметки в 500 сантиметров, начнётся эвакуация дачников с островных участков. Жителям частных домов рекомендовали заранее вывезти урожай и следить за оповещениями спасателей.
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