В Брянске ликвидировали крупный пожар на складе с красками и маслом, есть пострадавшие
Пожар на складе в Брянске полностью потушили. Об этом в ночь с 7 на 8 августа сообщили в канале «МЧС Брянской области» на платформе MAX.
Возгорание произошло вчера вечером в здании, где хранились краски и автомобильное масло. Площадь пожара достигала трёх тысяч квадратных метров. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали четыре человека. Всего для тушения привлекли 80 специалистов и 28 единиц техники. Сотрудники МЧС оперативно начали заниматься разбором и проливкой конструкций на месте происшествия.
В настоящий момент причину возгорания устанавливают дознаватели ведомства. РИА Новости уточняет со ссылкой на врио губернатора Егора Ковальчука, что Роспотребнадзор уже провёл замеры качества воздуха в жилых районах, расположенных рядом с местом пожара – превышений допустимых норм не выявили.
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