В Брянске ликвидировали крупный пожар на складе с красками и маслом, есть пострадавшие

08 августа 2026, 01:50

В Брянске потушили пожар на складе с красками и маслом, четыре человека пострадали

Фото: канал в MAX «МЧС Брянской области»/mchs_bryansk

Пожар на складе в Брянске полностью потушили. Об этом в ночь с 7 на 8 августа сообщили в канале «МЧС Брянской области» на платформе MAX.