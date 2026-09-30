Онищенко предупредил о новой пандемии в ближайшие годы

30 сентября 2026, 02:34

Академик Онищенко допустил появление пандемического штамма гриппа

Фото: iStock/Nastco

Новый пандемический штамм гриппа может появиться до 2029 года. Об этом в беседе с РИА Новости заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.