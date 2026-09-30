Онищенко предупредил о новой пандемии в ближайшие годы
Новый пандемический штамм гриппа может появиться до 2029 года. Об этом в беседе с РИА Новости заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
По словам эксперта, вирус гриппа активно мутирует и стремится «найти лазейку». Штаммы становятся более вирулентными (агрессивными) и учатся преодолевать иммунный барьер человека.
При этом Онищенко подчеркнул, что современная система здравоохранения способна заранее реагировать на угрозы. Благодаря налаженным процессам разработки вакцин удаётся предвидеть появление опасных инфекций примерно за год до их распространения. Это даёт возможность не только произвести и масштабировать выпуск вакцин, но и сформировать иммунитет как на индивидуальном, так и на популяционном уровне, а в перспективе — на глобальном, отметил академик.
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